Хави объяснил, зачем накричал на игроков «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что действительно накричал на подопечных в перерыве матча чемпионата Испании против «Альмерии» (3:2).

«Многое было на кону, поэтому я решил, что нужно немного накричать на игроков. Команда хорошо отреагировала на мои слова. Мы все профессионалы, поэтому между нами не должно быть недомолвок. Во втором тайме команда показала футбол, который должна была демонстрировать с самого начала», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

После 18 туров «Барселона» набрала 38 баллов и занимает третье место в таблице Ла Лиги.