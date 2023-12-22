«Атлетико» выставит на продажу игрока за пять миллионов евро

Центральный защитник Стефан Савич, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может покинуть испанский клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Руководство «матрасников» рассчитывает продать игрока в январе за пять миллионов евро. Среди претендентов на Савича называются стамбульский «Фенербахче» и клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Стефан выступает за «Атлетико» с лета 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги защитник провел десять матчей.