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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем - о победе «Реала»: «Рождественское чудо»

22 Декабря 2023 • 11:57 Комментировать

Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о гостевой победе над «Алавесом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса в добавленное время.

«Рождественское чудо от Васкеса. До конца!» - оставил сообщение английский полузащитник в социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Карло Анчелотти набрали 45 баллов и вернулись на первое место в турнирной таблице. Мадридская команда обогнала «Жирону» по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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