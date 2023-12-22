Беллингем - о победе «Реала»: «Рождественское чудо»

Один из лидеров мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о гостевой победе над «Алавесом» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лукаса Васкеса в добавленное время.

«Рождественское чудо от Васкеса. До конца!» - оставил сообщение английский полузащитник в социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Карло Анчелотти набрали 45 баллов и вернулись на первое место в турнирной таблице. Мадридская команда обогнала «Жирону» по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается каталонская «Барселона».