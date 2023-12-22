«Барселона» заработала 5 миллионов евро за поражение

Прошедшей ночью состоялся товарищеский поединок между каталонской «Барселоной» и мексиканской «Америкой». Встреча прошла в американском Далласе и завершилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:3.

Как информирует Barca Universal, за участие в этом поединке каталонский топ-клуб заработал пять миллионов евро. В составе проигравших голами отметились Ламин Ямаль и Марк Гиу.

В чемпионате Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 38 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках Ла Лиги «Барселона» сыграет против «Лас-Пальмаса» 4 января.