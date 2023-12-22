«Реал» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей

В рамках 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встречался с «Алавесом». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0, забив решающий гол в компенсированное время.

Мадридский гранд продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 12 матчей подряд. Команда одержала девять побед и трижды сыграла вничью.

Благодаря вчерашнему успеху «королевский» клуб вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 45 баллов. Вторую строчку занимает «Жирона», а третьей идет каталонская «Барселона».

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