Анчелотти назвал трёх главных соперников «Реала» в чемпионате Испании

Итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост главного тренера мадридского «Реала», пообщался с журналистами после гостевой победы над «Алавесом» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

«Жирона» - наш главный соперник? Они показывают свое мастерство в нынешнем сезоне, мы смотрим их игры. Уверен, эта команда будет сражаться до конца, как «Барселона» и «Атлетико», - передает слова наставника Madrid Xtra.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Анчелотти опережают «Жирону» (45) по дополнительным показателям.