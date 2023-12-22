Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эндрик сделал особый подарок Флорентино Пересу

22 Декабря 2023 • 04:00 Комментировать

Бразильский вундеркинд Эндрик готовится к следующему этапу своей карьеры - выступлениям за мадридский «Реал». Он уже перезнакомился с будущими коллегами по команде, но не только - также он познакомился с могущественным владельцем клуба Флорентино Пересом и подарил ему особый подарок.

В ноябре Эндрик сыграл вой первый матч за сборную Бразилии - и футболку с 21-м номером, в которой он сделал это, Эндрик преподнес именно своему будущему мадридскому боссу.

Напомним, что сейчас бразильский вундеркинд выступает за «Палмейрас». В «Реал» он перейдет летом следующего, 2024 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Эндрик ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Бетис Бетис
Жирона Жирона
1
1
2.70 3.55 2.60
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
6.20 3.55 1.68
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Осасуна Осасуна
3
2
2.55 2.18 4.90
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
1
6.60 2.90 1.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
04:00 · Испания. Ла Лига
​Эндрик сделал особый подарок Флорентино Пересу
03:59 · Испания. Ла Лига
Васкес – о победе «Реала»: «Невероятная команда»
03:25 · Испания. Ла Лига
Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование
02:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, что думает о Суперлиге
02:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «У Тчуамени есть все качества, чтобы быть одним из лучших центральных защитников»
02:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о победе над «Алавесом»: «Все думали, что мы потеряем очки»
01:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда слухи
01:44 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» вырвала победу у «Осасуны»
01:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» вырвал победу у «Алавеса»
01:06 · Испания. Ла Лига
Начо – первый со времён Рамоса игрок «Реала», получивший две красные карточки за один сезон
00:55 · Испания. Ла Лига
Рюдигер – единственный доступный центральный защитник «Реала» на следующий матч
21 Декабря
23:45 · Испания. Ла Лига
Романо: «Реал» и «Барселона» не сдадутся в борьбе за создание Суперлиги»
23:03 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл по нулям с «Кадисом»
23:03 · Испания. Ла Лига
«Бетис» отобрал у «Жироны» очки, забив на 89-й минуте
23:00 · Испания. Ла Лига
«Алавес» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем