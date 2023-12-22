​Эндрик сделал особый подарок Флорентино Пересу

Бразильский вундеркинд Эндрик готовится к следующему этапу своей карьеры - выступлениям за мадридский «Реал». Он уже перезнакомился с будущими коллегами по команде, но не только - также он познакомился с могущественным владельцем клуба Флорентино Пересом и подарил ему особый подарок.

В ноябре Эндрик сыграл вой первый матч за сборную Бразилии - и футболку с 21-м номером, в которой он сделал это, Эндрик преподнес именно своему будущему мадридскому боссу.

Напомним, что сейчас бразильский вундеркинд выступает за «Палмейрас». В «Реал» он перейдет летом следующего, 2024 года.