Васкес – о победе «Реала»: «Невероятная команда»

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал победу своей команды в матче против «Алавеса» (1:0).

Коллектив Карло Анчелотти остался вдесятером на 54-й минуте из-за удаления Начо, но смог вырвать три очка и вернуться на первое место в турнирной таблице. Автором победного гола стал Васкес, поразивший ворота в компенсированное ко второму тайму время.

«Это был сложный матч, но мы ни на секунду не сомневались, что необходимо играть на победу даже в меньшинстве. У нас невероятная команда», – приводит Madrid Zone слова Васкеса.

«Реал» набрал 45 очков после 18 туров, как и «Жирона». «Сливочные» опережают каталонцев по дополнительным показателям.