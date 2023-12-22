Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование

Нападающий мадридского «Реала» Родриго был заменён с подозрением на травму.

Бразилец покинул поле на последних минутах матча против «Алавеса», который прошёл в четверг и завершился минимальной победой «сливочных». Отвечая на вопросы о состоянии Родриго, рулевой Карло Анчелотти заявил, что дело в усталости игрока. Тем не менее, как сообщает Marca, в пятницу форвард пройдёт медицинское обследование для определения степени серьёзности повреждения.

Следующий матч «Реала» состоится 3 января – мадридский гранд примет в родных стенах «Мальорку».

В активе Родриго десять голов и шесть ассистов в 24 матчах нынешней кампании за «Реал».