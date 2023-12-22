Анчелотти рассказал, что думает о Суперлиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с Суперлигой Европы.

Напомним, что в четверг суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав незаконными попытки блокировки её запуска. «Реал» и «Барселона» активно выступают за развитие проекта, а многие другие европейские клубы высказались против.

«Сегодняшнее решение по Суперлиге очень важно для футбола. Думаю, тот факт, что монополии больше нет, можно считать положительным. Да, некоторые клубы не убеждены, но, на мой взгляд, в итоге это может пойти на пользу всем. Время покажет», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.