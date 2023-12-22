Анчелотти: «У Тчуамени есть все качества, чтобы быть одним из лучших центральных защитников»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает уровень игры Орельена Тчуамени в центре обороны.

Итальянский наставник недавно признавался, что французский хавбек не слишком любит выступать в защите. В четверг ему всё-таки пришлось это сделать: центрбек Начо Фернандес был удалён в матче против «Алавеса», и его место занял именно Тчуамени. «Реал» сумел не пропустить, а в концовке вырвал минимальную победу.

«Тчуамени разозлят эти слова, но я считаю его потрясающим центральным защитником. Ему повезло, ведь он способен играть и в полузащите, и в защите. У него есть все качества, чтобы быть одним из лучших центральных защитников», – передаёт Madrid Zone комментарии Анчелотти.