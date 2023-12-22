Анчелотти – о победе над «Алавесом»: «Все думали, что мы потеряем очки»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после успеха своей команды в матче против «Алавеса» (1:0).

«Сливочные» проводили не лучший матч, а на 54-й минуте остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Начо Фернандес. Несмотря на все трудности, на 92-й минуте коллектив Анчелотти смог вырвать победу благодаря голу Лукаса Васкеса.

«Мы играли вдесятером, и все думали, что это не наш день, что сегодня мы потеряем очки, но эта команда обладает какой-то необъяснимой энергией. Мы были вознаграждены за свои усилия», – заявил в послематчевом интервью итальянский специалист.