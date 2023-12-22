«Мальорка» вырвала победу у «Осасуны»

В Испании завершился восемнадцатый тур чемпионата, в его последнем матче «Мальорка» в домашнем поединке обыграла «Осасуну». Гости первыми открыли счет усилиями Пабло Ибаньеса, но в первом тайме «Мальорка» сравняла счет, а во второй половине игры достаточно быстро забила два мяча, и все, что удалось памплонцам - это лишь отыграть один мяч.
Следующий тур испанского чемпионата пройдет уже после Нового года, причем «Мальорке» предстоит матч с мадридским «Реалом».
Протокол игры
|7'Ибаньес Пабло (0:1)
|(1:1) Настасич Матия12'
|(2:1) Родригес Даниэль I53'
|(3:1) Раильо Антонио62'
|90'Гарсия Рауль (3:2)
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Раильо Антонио• 28'Настасич Матия•Маффео Пабло• 47'Саму Кошта•Ману Морланес71' (Дардер Серхи (71') •Коста Хауме 79'79' (Копете Хосе (79') •Санчес Антонио90' (Льябрес Хавьер (90') •Ларин Кайл70' (Пратс Абдон (70') •Родригес Даниэль I90' (Дьедью Амат (90')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Пенья Рубен•Ибаньес Пабло66' (Авила Эсекьель (66') • 90'Торро Лукас46' (Муньос Икер (46') •Гомес Мойсес46' (Орос Аймар (46') •Монкайола Хон81' (Барха Энрике (81') •Будимир Анте•Арнаис Хосе66' (Гарсия Рауль (66')
21 декабря. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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