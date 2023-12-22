«Мальорка» вырвала победу у «Осасуны»

В Испании завершился восемнадцатый тур чемпионата, в его последнем матче «Мальорка» в домашнем поединке обыграла «Осасуну». Гости первыми открыли счет усилиями Пабло Ибаньеса, но в первом тайме «Мальорка» сравняла счет, а во второй половине игры достаточно быстро забила два мяча, и все, что удалось памплонцам - это лишь отыграть один мяч.

Следующий тур испанского чемпионата пройдет уже после Нового года, причем «Мальорке» предстоит матч с мадридским «Реалом».