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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» вырвала победу у «Осасуны»

22 Декабря 2023 • 01:44 Комментировать
Мальорка
3:2
Осасуна

В Испании завершился восемнадцатый тур чемпионата, в его последнем матче «Мальорка» в домашнем поединке обыграла «Осасуну». Гости первыми открыли счет усилиями Пабло Ибаньеса, но в первом тайме «Мальорка» сравняла счет, а во второй половине игры достаточно быстро забила два мяча, и все, что удалось памплонцам - это лишь отыграть один мяч.

Следующий тур испанского чемпионата пройдет уже после Нового года, причем «Мальорке» предстоит матч с мадридским «Реалом».

Протокол игры  
Мальорка3:2Осасуна
  7'Ибаньес Пабло (0:1)
(1:1) Настасич Матия12'  
(2:1) Родригес Даниэль I53'  
(3:1) Раильо Антонио62'  
  90'Гарсия Рауль (3:2)
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниРаильо Антонио  28'Настасич МатияМаффео Пабло  47'Саму КоштаМану Морланес 71' (Дардер Серхи ( 71') Коста Хауме  79' 79' (Копете Хосе ( 79') Санчес Антонио 90' (Льябрес Хавьер ( 90') Ларин Кайл 70' (Пратс Абдон ( 70') Родригес Даниэль I 90' (Дьедью Амат ( 90')
Запасные: Луна ДаниэльКинтанилья РубенДавид ЛопесГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеКуэльяр ИванМаркос Фернандез
Эррера СерхиоАресо ХесусГарсия Давид IIIКруз ХуанПенья РубенИбаньес Пабло 66' (Авила Эсекьель ( 66'  90') Торро Лукас 46' (Муньос Икер ( 46') Гомес Мойсес 46' (Орос Аймар ( 46') Монкайола Хон 81' (Барха Энрике ( 81') Будимир АнтеАрнаис Хосе 66' (Гарсия Рауль ( 66')
Запасные: Валенсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБрашанац ДаркоКатена АлехандроЭррандо Хорхе
21 декабря. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Осасуна

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