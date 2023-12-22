«Реал» вырвал победу у «Алавеса»

В восемнадцатом туре испанского чемпионата мадридский «Реал» сумел одержать победу в матче с «Алавесом», но далась она подопечным Карло Анчелотти нелегко. Они забили решающий гол в добавленное арбитром время к матчу. Кроос с углового подал на Васкеса, который головой пробил в левую «девятку», направив мяч в сетку с отскоком от газона.

После этого «Реал» грамотно убил несколько минут и вернул себе лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата. В следующем туре «Реал» примет «Мальорку».