«Реал» вырвал победу у «Алавеса»

В восемнадцатом туре испанского чемпионата мадридский «Реал» сумел одержать победу в матче с «Алавесом», но далась она подопечным Карло Анчелотти нелегко. Они забили решающий гол в добавленное арбитром время к матчу. Кроос с углового подал на Васкеса, который головой пробил в левую «девятку», направив мяч в сетку с отскоком от газона.
После этого «Реал» грамотно убил несколько минут и вернул себе лидерство в турнирной таблице испанского чемпионата. В следующем туре «Реал» примет «Мальорку».
Протокол игры
|90'Васкес Лукас (0:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони78' (Кике Гарсия (78') •Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Дуарте Рубен 45'59' (Хави Лопеc (59') • 82'Гевара Андер•Бланко Антонио•Риоха Луис•Гуриди Хон60' (Хаджи Янис (60') •Реббах Абдеррахман72' (Сола Алекс (72') •Омородион Сэмюэль78' (Теналья Науэль (78') 90'
Аррисабалага Кепа•Васкес Лукас•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес• 54'Гарсия Франсиско III•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука55' (Тчуамени Орельен (55') •Беллингем Джуд• 85'Диас Браим76' (Хоселу Санмартин (76') •Родриго90' (Себальос Дани (90')
21 декабря. Стадион "Мендисорроса".
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