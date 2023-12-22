Начо – первый со времён Рамоса игрок «Реала», получивший две красные карточки за один сезон

Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес вновь увидел перед собой красную карточку.

Ветеран «сливочных» получил прямое удаление на 54-й минуте поединка против «Алавеса». Согласно информации Opta, Начо стал первым с сезона-2017/18 игроком «Реала», получившим две или более красные карточки в одном розыгрыше Ла Лиги. Шесть лет назад таким «достижением» отметился Серхио Рамос, также удалившийся дважды.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча «Алавеса» против мадридского «Реала». Команды подошли к последней десятиминутке встречи без забитых мячей.