Рюдигер – единственный доступный центральный защитник «Реала» на следующий матч

Удаление Начо Фернандеса добавило мадридскому «Реалу» проблем.

33-летний футболист оставил свою команду в меньшинстве в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Алавеса», получив красную карточку на 54-й минуте. Ранее из-за разрыва крестообразной связки выбыл Давид Алаба, а в начале сезона эта же участь постигла Эдера Милитао. Таким образом, Антонио Рюдигер – единственный центрбек из основного состава «сливочных», который сможет принять участие в следующем матче против «Мальорки» (3 января).

Следить за дальнейшими событиями встречи «Алавес» – «Реал» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.