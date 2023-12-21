Романо: «Реал» и «Барселона» не сдадутся в борьбе за создание Суперлиги»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о намерениях мадридского «Реала» и «Барселоны» в вопросе создания Суперлиги Европы.

Два гранда Ла Лиги остаются главными сторонниками идеи организации турнира, в то время как многие другие клубы ведущих чемпионатов официально заявили, что не поддерживают проект. Как утверждает Романо, несмотря на не самую позитивную реакцию официальных лиц и всей футбольной общественности, «Реал» и «Барселона» продолжат настаивать на своём, и события четверга – это лишь начало большой саги.

Напомним, что формат Суперлиги предусматривает участие 64 команд, которые будут разделены на три дивизиона. Турнир может быть запущен уже в 2025 году.