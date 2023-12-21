«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл по нулям с «Кадисом»

В 18-м туре чемпионата Испании «Кадис» принимал «Реал Сосьедад». Соперники, на удивление, не так часто били по воротам, суммарно нанеся всего три удара в створ. В середине первого тайма Кристофер Рамос едва не открыл счет, но вратарь выручил. Это был единственный топ-момент за 90 минут.

Ничья 0:0 - логичный результат. «Кадис» остается четвертым с конца, противник - шестой. Арсен Захарян не попал в заявку из-за травмы.