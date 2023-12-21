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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл по нулям с «Кадисом»

21 Декабря 2023 • 23:03 Комментировать
Кадис
0:0
Реал Сосьедад
окончен

В 18-м туре чемпионата Испании «Кадис» принимал «Реал Сосьедад». Соперники, на удивление, не так часто били по воротам, суммарно нанеся всего три удара в створ. В середине первого тайма Кристофер Рамос едва не открыл счет, но вратарь выручил. Это был единственный топ-момент за 90 минут.

Ничья 0:0 - логичный результат. «Кадис» остается четвертым с конца, противник - шестой. Арсен Захарян не попал в заявку из-за травмы.

Протокол игры  
Кадис0:0Реал Сосьедад
Хиль ДавидКарселен ИсаакХименес Фали  55' 90' (Эрнандес Хави V ( 90') Чуст ВикторПирес ЛукасАлехо Иван  32' 77' (Окампо Брайан ( 77') Алькарас Рубен  85'Алекс Фернандес 64' (Собрино Рубен ( 64') Наварро Роберто 65' (Гвардиола Серхи ( 65') Рамос КристоферМакси Гомес 65' (Куаме Роминигуе ( 65')
Запасные: Негредо АльвароМере ХорхеСан Эметерио ФедеАзнар ВикторМбайе МамадуСальдуа ХосебаМачис Дарвин
Ремиро Алехандро  85'Одриосола Альваро 46' (Траоре Амари ( 46'Фернандес Карлос 69') Субельдия ИгорЛе Норман РобенТирни КиранКубо ТакефусаСубименди МартинМерино Микель 69' (Туррьентес Беньят ( 69') Браис МендесУмар Садик 69' (Ариц Элустондо ( 69'Муньос Айхен 80') Оярсабаль Микель
Запасные: Урко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиМагунаселая ХонЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти Хон
21 декабря. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Реал Сосьедад

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