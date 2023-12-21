«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл по нулям с «Кадисом»

В 18-м туре чемпионата Испании «Кадис» принимал «Реал Сосьедад». Соперники, на удивление, не так часто били по воротам, суммарно нанеся всего три удара в створ. В середине первого тайма Кристофер Рамос едва не открыл счет, но вратарь выручил. Это был единственный топ-момент за 90 минут.
Ничья 0:0 - логичный результат. «Кадис» остается четвертым с конца, противник - шестой. Арсен Захарян не попал в заявку из-за травмы.
Протокол игры
Хиль Давид•Карселен Исаак•Хименес Фали 55'90' (Эрнандес Хави V (90') •Чуст Виктор•Пирес Лукас•Алехо Иван 32'77' (Окампо Брайан (77') •Алькарас Рубен• 85'Алекс Фернандес64' (Собрино Рубен (64') •Наварро Роберто65' (Гвардиола Серхи (65') •Рамос Кристофер•Макси Гомес65' (Куаме Роминигуе (65')
Ремиро Алехандро• 85'Одриосола Альваро46' (Траоре Амари (46'•Фернандес Карлос69') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Тирни Киран•Кубо Такефуса•Субименди Мартин•Мерино Микель69' (Туррьентес Беньят (69') •Браис Мендес•Умар Садик69' (Ариц Элустондо (69'•Муньос Айхен80') •Оярсабаль Микель
21 декабря. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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