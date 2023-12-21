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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» отобрал у «Жироны» очки, забив на 89-й минуте

21 Декабря 2023 • 23:03 Комментировать
Бетис
1:1
Жирона
окончен

В 18-м туре Ла Лиги «Жирона» гостила у «Бетиса» и пыталась создать отрыв от мадридского «Реала». Ассане Диао создал первый момент, оказался сам перед  воротами и пробил выше. Айосе Перес пяткой сыграл на Виллиана, тот с разворота с 20 метров целил в угол - сэйв голкипера. В ответ Савио заработал пенальти, а Артём Довбик эффектно развел мяч и вратаря по углам. Это его 11-й гол в чемпионате Испании. После перерыва Ян Коуто прострелил на Довбика, а форвард неудачно подставил ногу - промах. На 89-й минуте «Бетис» ушел от поражения, мяч отскочил в чужой штрафной, и Херман Песселья стрельнул в девятку  - 1:1.

Севильцы остаются на седьмом месте, а вот «Жирона» всего на три очка опережает «Реал», проведя на один матч больше.

Протокол игры  
Бетис1:1Жирона
  39'Довбик Артём (0:1)
(1:1) Песселья Херман89'  
Силва РуиБельерин Эктор 15' (Руибаль Айтор ( 15') Песселья ХерманРиад ЧадиМиранда ХуанГуардадо Андрес  45' 46' (Карвалью Вилльям ( 46') Рока Марк  45' 67' (Эззалзули Абде ( 67') Диао АссанеРодри Родриго 67' (Алтимира Серхи ( 67') Перес АйосеВиллиан Жозе 67' (Иглесиас Борха ( 67')
Запасные: Круз ХуанЭнрике Луис IXNobel MendyАбнерПапастатопулос СократисВьейтес Франсиско
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид Лопес 34' (Хуанпе Хуан ( 34') Блинд ДэйлиГутьеррес МигельКоуто Ян 80' (Фернандес Валери ( 80') Мартин ИванГарсия Алеш  83'Торре Пабло 64' (Стуани Кристиан ( 64') Савио III 80' (Солис Джон ( 80') Довбик Артём  44' 64' (Порту Кристиан ( 64')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониБернардо Эспиноса
21 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Жирона

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