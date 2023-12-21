«Бетис» отобрал у «Жироны» очки, забив на 89-й минуте

В 18-м туре Ла Лиги «Жирона» гостила у «Бетиса» и пыталась создать отрыв от мадридского «Реала». Ассане Диао создал первый момент, оказался сам перед воротами и пробил выше. Айосе Перес пяткой сыграл на Виллиана, тот с разворота с 20 метров целил в угол - сэйв голкипера. В ответ Савио заработал пенальти, а Артём Довбик эффектно развел мяч и вратаря по углам. Это его 11-й гол в чемпионате Испании. После перерыва Ян Коуто прострелил на Довбика, а форвард неудачно подставил ногу - промах. На 89-й минуте «Бетис» ушел от поражения, мяч отскочил в чужой штрафной, и Херман Песселья стрельнул в девятку - 1:1.

Севильцы остаются на седьмом месте, а вот «Жирона» всего на три очка опережает «Реал», проведя на один матч больше.