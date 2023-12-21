«Бетис» отобрал у «Жироны» очки, забив на 89-й минуте

В 18-м туре Ла Лиги «Жирона» гостила у «Бетиса» и пыталась создать отрыв от мадридского «Реала». Ассане Диао создал первый момент, оказался сам перед воротами и пробил выше. Айосе Перес пяткой сыграл на Виллиана, тот с разворота с 20 метров целил в угол - сэйв голкипера. В ответ Савио заработал пенальти, а Артём Довбик эффектно развел мяч и вратаря по углам. Это его 11-й гол в чемпионате Испании. После перерыва Ян Коуто прострелил на Довбика, а форвард неудачно подставил ногу - промах. На 89-й минуте «Бетис» ушел от поражения, мяч отскочил в чужой штрафной, и Херман Песселья стрельнул в девятку - 1:1.
Севильцы остаются на седьмом месте, а вот «Жирона» всего на три очка опережает «Реал», проведя на один матч больше.
Протокол игры
|39'Довбик Артём (0:1)
|(1:1) Песселья Херман89'
Силва Руи•Бельерин Эктор15' (Руибаль Айтор (15') •Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан•Гуардадо Андрес 45'46' (Карвалью Вилльям (46') •Рока Марк 45'67' (Эззалзули Абде (67') •Диао Ассане•Родри Родриго67' (Алтимира Серхи (67') •Перес Айосе•Виллиан Жозе67' (Иглесиас Борха (67')
Гассанига Пауло•Гарсия Эрик•Давид Лопес34' (Хуанпе Хуан (34') •Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Коуто Ян80' (Фернандес Валери (80') •Мартин Иван•Гарсия Алеш• 83'Торре Пабло64' (Стуани Кристиан (64') •Савио III80' (Солис Джон (80') •Довбик Артём 44'64' (Порту Кристиан (64')
21 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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