«Реал» пропустил 11 голов после 17 туров Ла Лиги – второй показатель в истории клуба

Мадридский «Реал» нечасто позволяет соперникам забивать в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

По прошествии 17 туров коллектив Карло Анчелотти пропустил лишь 11 мячей – не только лучший показатель в лиге в текущем сезоне, но и второй результат для клуба за всю историю, как отмечает Opta. Ещё более впечатляющий показатель «сливочные» выдали только однажды – в далёком сезоне-1961/62 (десять пропущенных после 17 туров), а десятью годами позднее был зафиксирован тот же результат, что и в нынешнем розыгрыше, – 11.

Сегодня в 23:30 по московскому времени «Реал» сыграет на выезде против «Алавеса». На сайте LiveResult пройдёт текстовая трансляция встречи.