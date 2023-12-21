Стало известно, что Хави сказал Левандовски в перерыве матча с «Альмерией»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес открыто выразил недовольство игрой нападающего Роберта Левандовски.

После первого тайма матча «сине-гранатовых» против «Альмерии» – главного аутсайдера Ла Лиги – на табло горел счёт 1:1, и игра каталонцев явно не устраивала наставника. Как сообщалось ранее, Хави даже накричал на Левандовски. По сведениям журналиста Хави Мигеля, тренер «Барселоны» сказал 35-летнему форварду следующее: «Роберт, когда ты уже начнёшь бегать, чёрт возьми?» Во втором тайме команде удалось вырвать победу (3:2) благодаря дублю Серхи Роберто, а в эпизоде с победным голом в качестве ассистенты выступил именно поляк.