Беллингем — в основе «Реала» на матч с «Алавесом»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем начнёт матч чемпионата Испании против «Алавеса» с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Кепа (вр), Беллингем, Начо (к), Кроос, Модрич, Родриго, Вальверде, Васкес, Гарсия, Браим Диас, Рюдигер.

Встреча 18-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» состоится сегодня, 21 декабря. Старт поединка запланирован на 23:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Перед стартом поединка «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Алавес» идет на 14-й строчке.