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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем — в основе «Реала» на матч с «Алавесом»

21 Декабря 2023 • 21:54 Комментировать
Алавес
...
Реал Мадрид
1 5.80 X 4.05 2 1.60
Через 0 ч. 15 мин.

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем начнёт матч чемпионата Испании против «Алавеса» с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Кепа (вр), Беллингем, Начо (к), Кроос, Модрич, Родриго, Вальверде, Васкес, Гарсия, Браим Диас, Рюдигер.

Встреча 18-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Реалом» состоится сегодня, 21 декабря. Старт поединка запланирован на 23:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Перед стартом поединка «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Алавес» идет на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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