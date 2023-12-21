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Стало известно, при каком условии Серхи Роберто останется в «Барселоне»

21 Декабря 2023 • 21:51 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес намерен сохранить в клубе Серхи Роберто.

В испанской прессе появлялась информация об уходе нынешнего капитана «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона. Назывался даже главный претендент на 31-летнего футболиста – американский «Интер Майами». Как сообщает Sport, Серхи Роберто практически точно останется в «Барселоне» на следующий сезон, если работу в клубе продолжит рулевой Хави Эрнандес. Специалист очень ценит универсального игрока.

Контракт Серхи Роберто рассчитан до середины 2024 года, но предусматривает возможность пролонгации на один год.

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