Стало известно, при каком условии Серхи Роберто останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес намерен сохранить в клубе Серхи Роберто.

В испанской прессе появлялась информация об уходе нынешнего капитана «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона. Назывался даже главный претендент на 31-летнего футболиста – американский «Интер Майами». Как сообщает Sport, Серхи Роберто практически точно останется в «Барселоне» на следующий сезон, если работу в клубе продолжит рулевой Хави Эрнандес. Специалист очень ценит универсального игрока.

Контракт Серхи Роберто рассчитан до середины 2024 года, но предусматривает возможность пролонгации на один год.