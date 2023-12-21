Тебас – о финансовом состоянии «Барселоны»: «Клубу потребуется время, чтобы выйти на уровень «Реала»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о финансовом положении «Барселоны».

В последние годы каталонский клуб пребывает в тяжёлой экономической ситуации. Тебас сравнил положение дел в «Барселоне» с мадридским «Реалом». Оба гранда Ла Лиги, напомним, являются одними из немногих клубов, активно поддерживающих идею европейской Суперлиги.

«Барселона» хорошо работает над решением проблем, однако ей потребуется некоторое время, чтобы нормализовать ситуацию и достичь того уровня, как, например, в «Реале», – приводят испанские СМИ высказывание президента Ла Лиги Тебаса.