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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тебас: «Готов поспорить на 100 обедов в ресторане, что Суперлиги никогда не будет»

21 Декабря 2023 • 20:13 Комментировать (1)

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление организаторов Суперлиги о том, что матчи турнира буду транслироваться бесплатно.  

«Только Иисус Христос может творить чудеса, как хлеб и рыба из ничего. Генеральный директор Суперлиги на это не способен. Готов поспорить на 100 обедов в ресторане, что Суперлиги никогда не будет», - слова Тебаса приводит Viber Foot.

Напомним, что Европейский суд разрешил создать Суперлигу. В решении суда говорится о том, что УЕФА не может быть монополистом при организации соревнований на континенте.

Проект Суперлиги поддерживают «Реал» и «Барселона». Сообщалось, что участие в турнире готов рассмотреть и «Наполи».

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