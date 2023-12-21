«Реал Сосьедад» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом» — Захарян пропускает игру из-за травмы

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала стартовый состав команды на матч чемпионата Испании с «Кадисом».

С первых минут в составе «Реал Сосьедада» на поле выйдут следующие футболисты: Ремиро (вр), Одриосола, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Браис Мендес, Субеменди, Мерино, Оярсабаль, Садик, Кубо.

Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды. По сообщениям СМИ, 20-летний хавбек пропускает игру из-за повреждения.

Начало матча 18-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Реал Сосьедадом» запланировано на 21:00 по московскому времени.