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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» назвал стартовый состав на матч с «Кадисом» — Захарян пропускает игру из-за травмы

21 Декабря 2023 • 20:05 Комментировать
Кадис
0:0
Реал Сосьедад
1 6.20 X 3.55 2 1.68
1-й тайм

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала стартовый состав команды на матч чемпионата Испании с «Кадисом».

С первых минут в составе «Реал Сосьедада» на поле выйдут следующие футболисты: Ремиро (вр), Одриосола, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Браис Мендес, Субеменди, Мерино, Оярсабаль, Садик, Кубо.

Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку команды. По сообщениям СМИ, 20-летний хавбек пропускает игру из-за повреждения.

Начало матча 18-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Реал Сосьедадом» запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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