Стало известно, когда Роке прибудет в расположение «Барселоны»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке пополнит состав каталонского клуба в январе.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Роке не планирует ехать в Барселону прямо сейчас, несмотря на окончание сезона в Бразилии. По данным источника, 18-летний футболист прибудет в Испанию сразу после Рождества, которое он хочет отпраздновать вместе со своей семьей.

В 2023 году Роке провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и записал на свой счет восемь результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка Роке обошлась «Барселоне» в 40 миллионов евро.