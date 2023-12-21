​«Севилья» не будет играть в Суперлиге – заявление

Европейские клубы начали публиковать заявления насчёт своего отношения к решению Европейского суда по Суперлиге. В решении говорится, что УЕФА не может быть монополистом, поэтому запуск Суперлиги возможен.

«Севилья» стала очередным клубом, который выступил против Суперлиги. В заявлении андалузского клуба говорится, что в этом турнире команда участвовать не будет.

Ранее против Суперлиги выступили «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Бавария». Очевидно, что этот список будет расширяться.

Отметим, что организаторы Суперлиги хотят, чтобы в каждом сезоне в турнире участвовали 64 команды.

​Объявлен формат будущей Суперлиги – планируется участие 64 команд