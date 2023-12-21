«Атлетико» сделал заявление – клуб против Суперлиги

«Атлетико» отреагировал на решение Европейского суда, позволяющее создавать Суперлигу Европы.

В заявлении «Атлетико» говорит о том, что УЕФА нельзя называть монополистом, поскольку в рамках партнёрства с Ассоциацией европейских клубов решения по форматам соревнований, спонсорским сделкам и так далее принимаются формате «50 на 50». То есть решения зависят от клубов на 50%.

«Европейская футбольная семья на хочет Суперлиги. Германии, Франции, Англии, Италии, Испании (кроме «Реала» и «Барселоны») и другим странам не нужна Суперлига. Мы выступаем за защиту великой семьи европейского футбола», - говорится в заявлении.