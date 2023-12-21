​Эндрик: «Роналду – больше, чем спортсмен»

Нападающий Эндрик, который летом станет футболистом «Реала», назвал своего главного футбольного кумира. По словам бразильца, образцом для него является звёздный Криштиану Роналду.

«Роналду – мой самый большой кумир. Он больше, чем спортсмен, он является примером для подражания. В любой момент ему нужны титулы, рекорды. Если хочешь зайти далеко, будь таким, как он. Я всегда хотел играть за «Реал Мадрид», - слова Эндрика приводит A Bola.

В настоящий момент 38-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В «Реале» португалец играл на протяжении девяти сезонов с 2009 по 2018 год.