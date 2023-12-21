Как «Реал» решит проблему травм центральных защитников

«Реал» к декабрю потерял двоих центральных защитников из-за разрыва крестообразных связок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как «сливочные» будут выбираться из этой ситуации.

Эдер Милитао получил разрыв крестообразных связок ещё в первом туре, но «Реал» решил никого не брать ему на замену, пытаясь решить проблему внутренними резервами. Однако теперь аналогичное повреждение у Давида Алабы, и для мадридцев ситуация сложилась критическая. Вариантов решения у «Реала» есть несколько.

Надеяться на внутренний резерв

На самом деле существует вероятность, что «Реал» вновь не будет никем усиливаться. Антонио Рюдигер и Начо здоровы. К концу года от травмы может оправиться Орельян Чуамени, который, как опорный полузащитник, может действовать в центре защиты. После выздоровления Эдуардо Камавинги на левом фланге обороны будут сразу три возможных исполнителя, и если уж не этого француза, то можно в центре попробовать Ферлана Менди или Франа Гарсию. Ещё можно в центр перевести ветерана Дани Карвахаля, и тогда кого-то из вышеназванной тройки перевести на правый край обороны. Плюс можно взять кого-то из молодёжной команды. Учитывая, что Милитао уже в марте может вернуться, возможно, и не стоит выходить на трансферный рынок. В конце концов «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов можно обыграть и с парой Начо – Рюдигер.

Вернуть кого-то из аренды

«Реал» летом отдал в аренду сразу двоих центральных защитников, одного из которых можно зимой отозвать. В некотором роде это тоже надежда на собственный резерв, но количественное увеличение текущего ростера. Хесус Вальехо не играет в «Гранаде», так что вряд ли стоит рассматривать его кандидатуру. В свою очередь Рафа Марин получает практику в «Алавесе» и выглядит довольно прилично. Очевидно, что вернуть из аренды своего игрока будет вариантом более дешевым, чем кого-то покупать. К тому же это не создаст дополнительных проблем с тем, что дальше делать с этим футболистом, ведь он и так принадлежит мадридцам.

Взять опытного игрока на короткий срок

Учитывая, что летом у «Реала» должен быть полноценный комплект из четырёх центральных защитников, кажется, что вовсе необязательно прямо зимой покупать кого-то за большие деньги. Подписать игрока на полгода или даже взять в аренду – вариант, который можно рассмотреть. Самый очевидный кандидат в этом смысле – Рафаэль Варан. Французу отлично знаком «Реал», а в «МЮ» он всё чаще оказывается на лавке. Английский клуб не прочь продать ветерана, и эта сделка может всем пойти на пользу. Правда, «МЮ», по слухам, хочет заработать на Варане, отправив его в Саудовскую Аравию, так что вопрос в том, смогут ли «сливочные» сделать предложение, которое устроит «красных дьяволов».

Можно попробовать арендовать кого-то из «Челси», где количественно много центральных защитников. Или попробовать вернуть кого-то из Саудовской Аравии, например, Калиду Кулибали или Эмерика Лапорта.

Вложиться в нового молодого защитника

С другой стороны, текущей ситуацией «Реал» может воспользоваться, чтобы купить нового игрока. «Крест» – такая травма, после которой не все игроки могут вернуться на былой уровень. К тому же Алабе летом исполнится 32 года, а Рюдигеру – в марте 31. «Реал» может позволить купить молодого игрока и пока постепенно подводить его к основе. Вариантов на этот случай несколько. По слухам, «сливочные» следят за Гонсалу Инасиу из «Спортинга». Называются также кандидатуры Джорджио Скальвини из «Аталанты» и Лени Йоро из «Лилля».

Однако в этом случае «Реалу» надо будет считать деньги, чтобы не потратить лишнее, учитывая, что летом мадридцы хотят в качестве свободного агента получить Килиана Мбаппе, на зарплату которого придётся серьёзно потратиться.

Роман Андреев