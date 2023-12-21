Ла Лига: «Суперлига - элитарный и эгоистичный проект»

Испанская Ла Лига осталась недовольна решением Европейского суда по легализации нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Мы хотим заявить, что этот турнир является элитарным и эгоистичным проектом. Все, что не полностью открыто для других, с доступом через национальные чемпионаты, является закрытым форматом соревнований», - говорится в публикации Ла Лиги в социальных сетях.

Ранее стало известно, что запуск Суперлиги запланирован через 18 месяцев. В настоящий момент в число участников проекта входят мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы