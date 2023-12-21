Президент Ла Лиги Тебас высказался о Суперлиге

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением касательно вердикта Европейского суда по проекту Суперлиги Европы.

«Я предупреждал об этом. Они давно хотели запустить турнир, который не будет касаться УЕФА и ФИФА. Это нельзя запретить. Вопрос в том, на каких условиях они находятся под организацией ФИФА и УЕФА», - передает слова руководителя Relevo.

Ранее было объявлено, что суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету запуска Суперлиги в 2021 году. В настоящий момент в составе проекта входят всего два клуба: «Барселона» и «Реал».

Российские клубы могут попасть в Суперлигу Европы