5 испанских клубов отказались от участия в Суперлиге

5 клубов из испанской Ла Лиги уже успели выступить с протестом против создания европейской Суперлиги. От участия в турнире отказались такие команды, как «Валенсия», «Вильярреал», «Кадис», «Гранада» и «Леванте».

Европейский суд сегодня разрешил создание проекта Суперлиги, основателями которой являются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». ФИФА и УЕФА не имеют права препятствовать созданию Суперлиги.

Ранее появилась информация о том, что Суперлига планирует транслировать свои матчи абсолютно бесплатно. Инициатива исходит от президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.