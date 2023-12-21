Реакция «Барселоны» на решение суда по Суперлиге

Европейский суд признал легальным запуск нового футбольного турнира – Суперлиги Европы. Об этом высказалась пресс-служба каталонской «Барселоны».

«Барселона» довольна решением суда по проекту Суперлиги. Этот вердикт прокладывает дорогу к новому турниру элитного уровня. Мы выступаем против монополии в футбольном мире. Хотим начать дискуссии о том, как в ближайшем будущем должны развиваться европейские турниры», - гласит сообщение «сине-гранатовых».

Стоит отметить, что в состав Суперлиги сейчас входят лишь два клуба: «Барселона» и «Реал».

В «Реале» отреагировали на легализацию Суперлиги Европы