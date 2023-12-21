В «Реале» отреагировали на легализацию Суперлиги Европы

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на решение Европейского суда о легализации Суперлиги.

«После вердикта суда есть два вывода, которые имеют большое значение. Первое – европейский футбол не является монополией. Второе – с сегодняшнего дня все клубы могут сами принимать решения о своей судьбе», - передает слова руководителя Relevo.

Ранее было объявлено, что суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА относительно запрета запуска Суперлига весной 2021 года.

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