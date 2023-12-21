Суперлига должна решить все проблемы «Барселоны», клуб получит миллиард евро за участие

Каталонская «Барселона» вскоре может получить решение всех своих финансовых проблем. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» могут получить около миллиарда евро в случае запуска Суперлиги.

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» являются одними из первых клубов, вступивших в Суперлигу. Обе команды не отказались от своего участия, когда весной 2021 года турнир подвергся жёсткой критике. По этой причине «Барселона» и «Реал» получат по миллиарду евро.

Напомним, Европейский суд сегодня разрешил регистрацию проекта Суперлиги. ФИФА и УЕФА не могут препятствовать проведению турнира.