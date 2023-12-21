«Реал» принял жёсткое решение по переходу Мбаппе

В мадридском «Реале» обозначили позицию по нападающему Килиану Мбаппе. По информации журналистов Defensa Central, 24-летний форвард «ПСЖ» больше не является приоритетной целью «королевского» клуба.

Если Мбаппе до конца января не даст согласие на переход в «Реал», то испанский гранд переключит внимание на других игроков. «Сливочные» решили жестко действовать по этой сделке и больше не собираются уговаривать французскую звезду.

Контракт Мбаппе с парижским топ-клубом истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 поединках, записав на свой счет 21 гол и две результативные передачи.

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