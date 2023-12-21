Месси или Беллингем: Агуэро выбрал лучшего в 2023 году

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о звездном соотечественнике Лионеле Месси. По мнению «Куна», Лео стал лучшим футболистом в 2023 году.

«Месси по-прежнему является лучшим в мире, это будет до тех пор, пока он выходит на поле. Конечно, есть и другие хорошие футболисты, которые провели успешный год. Например, Джуд Беллингем. Но никто не может сравниться с Лионелем», - передает слова Серхио Stake.

Напомним, что Месси минувшим летом перебрался в американский клуб «Интер Майами». Осенью 36-летний аргентинский нападающий в восьмой раз получил «Золотой мяч».