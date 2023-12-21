Европейский суд легализовал Суперлигу

Европейский суд принял решение легализовать создание Суперлиги. Официальное решение гласит о том, что у ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение международных соревнований, поэтому Суперлига имеет право запуститься без какой-либо дискриминации со стороны других футбольных организаций.

Теперь любой заинтересованный топ-клуб может начать переговоры о вступлении в Суперлигу. Напомним, весной 2021 года турнир официально объявил о запуске. Многие топ-клубы Европы согласились принять участие, за исключением «Баварии» и «ПСЖ». В конечном итоге все вступившие клубы вскоре вышли из турнира из-за давления болельщиков. От своей позиции не отказались только туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».