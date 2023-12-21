Хави раскрыл цели «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поведал о целях своей команды в нынешнем сезоне.

«Наши цели остаются неизменными, мы хотим набрать как можно больше очков. Команда стремится к трофеям. Нам нужно набрать свою оптимальную форму. В одном турнире мы хорошо показали себя, в другом все идет не так успешно», - передает слова специалиста AS.

Напомним, что «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» финишировали на первом месте в группе и теперь сыграют в плей-офф против итальянского «Наполи».