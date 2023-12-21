Хави накричал на Левандовски в перерыве матча с «Альмерией»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пребывал в очень обозлённом настроении в перерыве матча с «Альмерией». По информации от журналиста Фернандо Поло, испанский специалист накричал на форварда Роберта Левандовски. Тренер был недоволен выступлениями поляка.

Напомним, первый тайм матча между «Барселоной» и «Альмерией» завершился ничьёй 1:1. Каталонцы пропустили гол в раздевалку, но после перерыва вышли на поле и добыли победу 3:2 над последней командой в чемпионате Испании.

Левандовски до сих пор идёт с 8 голами в чемпионате Испании. Вчера победу «Барселоне» принёс полузащитник Серхи Роберто, который оформил дубль.