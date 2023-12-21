«Барселона» приняла решение по Левандовски

Польский центрфорвард Роберт Левандовски остается в «Барселоне». Как стало известно журналистам AS, руководство каталонского топ-клуба приняло решение не продавать игрока этой зимой и сохранить его до завершения сезона.

Боссы «сине-гранатовых» и наставник команды Хави Эрнандес продолжают доверять Левандовски, несмотря на низкую результативность 35-летнего поляка в нынешнем сезоне. На счету бомбардира девять забитых мячей и пять голевых передач в 21 матче.

Роберт пополнил ряды каталонского коллектива летом прошлого года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

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