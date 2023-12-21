​Араухо не поедет с «Барселоной» в США

Заключительным матчем года для «Барселоны» станет «товарняк» в американском Далласе с мексиканским «Клуб Америка». Сразу после матча с «Альмерией» в рамках испанского чемпионата наставник клуба Хави Эрнандес обнародовал заявку - список из 27 игроков, которые отправятся в Соединенные Штаты Америки.

В их число не входит уругвайский защитник Рональд Араухо, ему предстоят медицинские обследования ввиду травмы лица, вынуждающей его временно выступать в маске.

Напомним, что Араухо выступает за свой нынешний клуб с 2018 года, ранее он успел поиграть за «Рентистас» и «Бостон Ривер» в своем родном Уругвае.