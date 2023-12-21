​Хави: «Мало души на поле»

Каталонская «Барселона» с трудом выиграла свой очередной матч в рамках чемпионата Испании, команда Хави Эрнандеса не реализовала много голевых моментов в игре против «Альмерии». Наставник команды не очень доволен выступлением, особенно в первом тайме.

- Это было недопустимо, и я сказал об этом игрокам в перерыве матча. Даже если не получается забить, надо показывать больше желания и души на поле. Пока игроки не лягут на поле костьми, ничего клуб не выиграет. Нам надо проснуться. Во втором тайме мы сыграли лучше и выиграли матч. Это мне понравилось больше, - цитирует слова Хави официальный сайт клуба.