В последнем официальном матче года «Барселона» всё-таки забила свой сотый гол в году

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» обыграла «Альмерию» со счетом 3:2, и второй мяч каталонцев в этой игре стал сотым для клуба в 2023 году. Показатель символический, хотя ранее, в свои лучшие годы, «Барселона» легко клала сотню лишь в чемпионате, помимо всех прочих турниров.

101 мяч «Барселоны» в 2023 году забили 22 игрока, чаще всего это делал Роберт Левандовски, за ним по пятам идут Рафинья и Ферран Торрес. Забивали также Жоау Фелиш (6), Жоау Канселу (3), Илкай Гюндоган (2), Марк Гуйю (2) - это игроки, которые впервые отличились за «Барселону» именно в 2023 году.