​«Сельта» не смогла потопить «подлодку»

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Вильярреал» в событийном матче обыграл «Сельту». «Подводники» дважды успешно попали своими «торпедами» в «Сельту» еще в первом тайме, а в начале второй половины игры забили и третий мяч.

Но «Сельта», к своей чести, тут же сумела отыграть один мяч, а затем Странд Ларсен почти сразу забил еще раз. Так что в последние полчаса уже «Сельта» забрасывала «подлодку» «глубинными бомбами», но уйти от поражения все-таки не сумела - «моряки» выстояли.