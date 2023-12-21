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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» не смогла потопить «подлодку»

21 Декабря 2023 • 01:44 Комментировать
Вильярреал
3:2
Сельта

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Вильярреал» в событийном матче обыграл «Сельту». «Подводники» дважды успешно попали своими «торпедами» в «Сельту» еще в первом тайме, а в начале второй половины игры забили и третий мяч.

Но «Сельта», к своей чести, тут же сумела отыграть один мяч, а затем Странд Ларсен почти сразу забил еще раз. Так что в последние полчаса уже «Сельта» забрасывала «подлодку» «глубинными бомбами», но уйти от поражения все-таки не сумела - «моряки»  выстояли.  

Протокол игры  
Вильярреал3:2Сельта
(1:0) Педраса Альфонсо13'  
(2:0) Манди Аисса40'  
(3:0) Парехо Даниэль48'  
  52'Дувикас Анастасиос (3:1)
  57'Ларсен Йорген (3:2)
Йоргенсен ФилипАльтимира АдриаАльбиоль Рауль 60' (Куэнка Хорхе ( 60') Манди АиссаМорено Альберто 60' (Моралес Луис ( 60') Ахомач Илиас 89' (Террац Рамон ( 89') Комесанья Санти  76'Парехо ДаниэльПедраса Альфонсо 22' (Ромеро Карлос ( 22') Баэна Алехандро  75' 88' (Тригерос Мануэль ( 88') Сорлот Александр
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеФемения Кико
Гуаита ВисентеВаскес Кевин  46' 86' (Родригес Мигель ( 86') Старфельт Карл 46' (Санчес Мануэль ( 46'  82') Нуньес УнайРистич Михайло 46' (Домингес Карлос ( 46') Де ла Торре Лука 46' (Мингеса Оскар ( 46'  72') Дотор КарлосТапия РенатоСерви Франко 82' (Бамба Джонатан ( 82') Дувикас Анастасиос  84'Ларсен Йорген
Запасные: Сотело ХьюгоМарчесин АгустинСведберг ВиллиотДомингес ХавиВильяр ИванПерес КарлесПейнадо Франсиско
20 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Вильярреал

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