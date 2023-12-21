​«Сельта» не смогла потопить «подлодку»

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Вильярреал» в событийном матче обыграл «Сельту». «Подводники» дважды успешно попали своими «торпедами» в «Сельту» еще в первом тайме, а в начале второй половины игры забили и третий мяч.
Но «Сельта», к своей чести, тут же сумела отыграть один мяч, а затем Странд Ларсен почти сразу забил еще раз. Так что в последние полчаса уже «Сельта» забрасывала «подлодку» «глубинными бомбами», но уйти от поражения все-таки не сумела - «моряки» выстояли.
Протокол игры
|(1:0) Педраса Альфонсо13'
|(2:0) Манди Аисса40'
|(3:0) Парехо Даниэль48'
|52'Дувикас Анастасиос (3:1)
|57'Ларсен Йорген (3:2)
Йоргенсен Филип•Альтимира Адриа•Альбиоль Рауль60' (Куэнка Хорхе (60') •Манди Аисса•Морено Альберто60' (Моралес Луис (60') •Ахомач Илиас89' (Террац Рамон (89') •Комесанья Санти• 76'Парехо Даниэль•Педраса Альфонсо22' (Ромеро Карлос (22') •Баэна Алехандро 75'88' (Тригерос Мануэль (88') •Сорлот Александр
Запасные: Бреретон Бен•Рейна Пепе•Фемения Кико
Гуаита Висенте•Васкес Кевин 46'86' (Родригес Мигель (86') •Старфельт Карл46' (Санчес Мануэль (46') • 82'Нуньес Унай•Ристич Михайло46' (Домингес Карлос (46') •Де ла Торре Лука46' (Мингеса Оскар (46') • 72'Дотор Карлос•Тапия Ренато•Серви Франко82' (Бамба Джонатан (82') •Дувикас Анастасиос• 84'Ларсен Йорген
20 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Бан пользователя