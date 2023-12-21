​«Атлетик» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Атлетик» принимал дома «Лас-Пальмас» и сумел вырвать победу у неудобного соперника. Но сделать это получилось лишь на четвертой добавленной минуте к времени матча благодаря усилиям Унаи Гомеса.
В следующем туре «Атлетику» предстоит сыграть со сменившей главного тренера «Севильей». Это случится четвертого января. Сейчас баски занимают пятое место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Унаи90'
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Эррера Андер56' (Весга Микель (56') •Прадос Беньят86' (Хаурегисар Микель (86') •Уильямс Иньяки• 90'Сансет Ойян66' (Гомес Унаи (66') •Уильямс Нико86' (Гарсия Рауль (86') •Гурусета Горка56' (Беренгер Алекс (56')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан• 39'Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин78' (Мфулу Оменуке (78') •Муньос Хави•Перроне Максимо• 68'Луаодис Энзо• 90'Мунир Эль-Хаддади90' (Суарес Алехандро (90') •Каба Сори59' (Рамирес Сандро (59')
20 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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