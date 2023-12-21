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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетик» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

21 Декабря 2023 • 01:35 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Лас-Пальмас

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Атлетик» принимал дома «Лас-Пальмас» и сумел вырвать победу у неудобного соперника. Но сделать это получилось лишь на четвертой добавленной минуте к времени матча благодаря усилиям Унаи Гомеса.

В следующем туре «Атлетику» предстоит сыграть со сменившей главного тренера «Севильей». Это случится четвертого января. Сейчас баски занимают пятое место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Атлетик Б1:0Лас-Пальмас
(1:0) Гомес Унаи90'  
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеЭррера Андер 56' (Весга Микель ( 56') Прадос Беньят 86' (Хаурегисар Микель ( 86') Уильямс Иньяки  90'Сансет Ойян 66' (Гомес Унаи ( 66') Уильямс Нико 86' (Гарсия Рауль ( 86') Гурусета Горка 56' (Беренгер Алекс ( 56')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерМуньяин ИкерРинкон УгоMalcom AresНоласкоайн Перу
Вальес АльвароАраухо Хулиан  39'Коко СаульМармол МикаКардона СерхиПарк Марвин 78' (Мфулу Оменуке ( 78') Муньос ХавиПерроне Максимо  68'Луаодис Энзо  90'Мунир Эль-Хаддади 90' (Суарес Алехандро ( 90') Каба Сори 59' (Рамирес Сандро ( 59')
Запасные: Кардона МаркЭррера КристианБенито РамиресСинкгравен ДэйлиПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельКурбело ЭрикГонсалес ИньякиГоррин Алехандро
20 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Лас-Пальмас

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