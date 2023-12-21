​«Атлетик» вырвал победу у «Лас-Пальмаса»

В Испании проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Атлетик» принимал дома «Лас-Пальмас» и сумел вырвать победу у неудобного соперника. Но сделать это получилось лишь на четвертой добавленной минуте к времени матча благодаря усилиям Унаи Гомеса.

В следующем туре «Атлетику» предстоит сыграть со сменившей главного тренера «Севильей». Это случится четвертого января. Сейчас баски занимают пятое место в турнирной таблице.