«Барселона» в Ла Лиге пропустила уже больше, чем за прошлый сезон

Вечером среды «Барселона» завершила свой последний матч в 2023 календарном году. Каталонцы с трудом обыграли дома «Альмерию» - 3:2.

Любопытно, что по окончании 18 туров чемпионата Испании «блауграна» пропустила уже 21 гол. А это больше, чем за весь прошлый сезон, по итогу которого «Барса» стала чемпионом Испании. Тогда подопечные Хави пропустили всего 20 мячей – в 38 полных турах Примеры.

После победы «Барселона» укрепилась на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги с 38 баллами, отставание от «Жироны» с первого места – шесть очков.

Следующий официальный матч «Барса» проведёт лишь в новом, 2024 году – против «Лас-Пальмаса» на выезде.

«Барселона» едва не потеряла очки