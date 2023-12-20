Серхи Роберто оформил первый дубль во взрослой карьере

Непростую победу оформила «Барселона» вечером среды над «Альмерией» в рамках испанской Примеры. Победу каталонцам принёс дубль Серхи Роберто. В итоге игра завершилась со счётом 3:2.

Что любопытно, футболист 20 декабря оформил свой первый дубль во взрослой карьере – в 31 год. Как пишет Squawka, Роберто сегодня провёл свой 357-й матч за каталонский клуб.

Испанец является воспитанником «Барселоны» и выступает за этот клуб на взрослом уровне с 2010 календарного года. Играет Роберто на правом фланге команды.

Больше подробностей о матче в столице Каталонии – в нашем обзоре.